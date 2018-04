Juan Manzur: "Hoy vamos a concretar algo que luchamos hace 20 años"

-"Hoy tenemos mucha alegría y entusiasmo, Tucumán es el primer productor y exportador mundial de limones, hoy vamos a concretar algo que luchamos hace 20 años, significa volver al Mercado de Estados Unidos."



-"Los limones no podían entrar por una decisión judicial, que luego se comprobó por el Gobierno argentino y americano que la decisión no tenía los fundamentos verdaderos. Nosotros hace tiempo que hacíamos gestiones en Estados Unidos, Mauricio Macri no ayudó ya que se abocó en el tema, se lo dijo a Obama."



-"Fue un trabajo conjunto del Gobierno nacional con el provincial, esto marca un hito para una economía regional y un punto de inflexión en las exportaciones"



-"Lo s limones de Tucumán tienen sanidad, calidad, acá hay más de 45 mil hectáreas plantadas de limones, tenemos contratos con Coca- Cola, una industria que hace años se desarrolla."



-"Yo tengo diferencias con el gobierno nacional, pero es mi deber dar las gracias cuando el Presidente Macri te ayuda. Esto impactará positivamente en Tucumán, en todo lo que tiene que ver con la producción."



-"En California ellos son productores de limones, pero es en diferente estación, debemos complementarnos."



-"El aumento de precios afecta a los sectores más vulnerables, vemos esfuerzo pero es un problema de Gobierno central, de la provincia. Tiene que ver con el desarrollo del país."



-"A las 13 hs llega Mauricio Macri, Tucumán exporta a muchos lugares del mundo."









