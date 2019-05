-"Estoy reunido con una selección de lo mejor de la Argentina en la Facultad de Derecho".



-"Yo le mandé un correo a Sergio Massa, me dijo que no va a aceptar al kirchnerismo, es un suicidio político. El tema es que la ficción la ponemos nosotros, no la realidad. Las conjeturas tienen más poder de la realidad".



-"Después del discurso de Graciela Camaño, Massa no tuvo necesidad de cuestionar a Cristina Fernández"



-"En una final entre Mauricio Macri y Alberto Fernández es tan fácil que gane Macri?.





"Yo creo que no porque la clase media se achi có mucho, bajó un 20 por ciento el poder adquisitivo. El tema es que necesitamos correr a Mauricio para asegurarnos que no vuelva Cristina"

"Hagamos que se unan Sergio Massa, Martin Lousteau, Vidal, Urtubey, y hagan una unión"



"Que se baje Mauricio y Cristina y hagan un país de dialogo"



-"La unidad del kirchnerismo más Alternativa Federal da Macri"



-"Macri y Cristina apostaron al odio y la grieta."