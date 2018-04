Julio Bárbaro: "José Luis Gioja no es un cuadro político, es oficialista de profesión"

Julio Barbaro, dirigente peronista: "Cada vez que hay una derrota tiene que haber una formulación del partido. Los derrotados siempre se aferran al Partido, la lógica es que se vayan, pero no tienen dignidad. José Luis Gioja no es un cuadro político, es oficialista de profesión"



-"Luis Barrionuevo es un luchador, ama la política como debate, Los funcionarios de Carlos Menem y Kirchner son empleados públicos"



-"El mejor candidato de Mauricio Macri es José Luis Gioja, yo por ejemplo con &eacut e;l no hablaría, no le llegan idea a la cabeza"



-"Es una movilización del Partido donde volvemos todos, a mí con Gioja no me dejaban entrar. La Cámapora se quedó con un partido que no era de ellos, no se podían quedar con el Peronismo"



-"Dicen que el peronismo tiene como diario Página/12, usted ve los obreros leyendo ese diario?."



El Gobierno necesita una oposición democrática y responsable, la Cámpora es un partido de izquierda, estos que cortan la calle pero no llenan las urnas"



- Gobierno de Mauricio Macri: "La prinicipal diferencia que tnego es que gana la tesis de Durán Barba de no a la unidad nacional, para mí Macri sólo no tiene futuro"









