Julio Bárbaro: "Ni remotamente Macri va a ser candidato el año que viene "

Julio Barbaro, analista político y dirigente peronista, habló en Feinmann 910 y dijo que "En lo político veo una depresión del Gobierno y de la Oposición, hay una desesperanza en la sociedad. Las encuestas ya no son un festejo, como sociedad nos dolió mucho no poder jugar un partido entre nosotros, nos honró el G-20, pero tenemos una inflación, aumentos, y riesgo país que da desesperanza."



"Las encuestas muestran que pierde contra cualquiera, menos contra Cristina Fernández, además entramos en un año con más aumentos.", dijo.



Sobre las elecciones de 2019, dijo que "Yo creo que Mauricio Macri ya dio un paso al costado, el fracaso es a toda orquesta. Para mí Macri no será candidato, ellos tienen tres cuadros políticos que salen de la grieta, de Marcos Peña y Durán Barba. Ellos son Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y María Eugenia Vidal"



"Macri está en el final de su posibilidad, lo apoyan los fanáticos anti Cristina.", finalizó.