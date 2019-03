Julio Garro: "Antes si la provincia dolía, La Plata metía miedo"

Julio Garro.mp3







Julio Garro, Intendente de La Plata, habló en Feinmann 910 y dijo que "Hay muchas encuestas en La Plata, lo cierto es que el habitante de la Ciudad ha acompañado en un 50 por ciento a Cambiemos y es difícil que se cambie porque es la decisión de la sociedad. Si la provincia dolía, La Plata metía miedo, policías, jueces, sindicalistas".



Además, dijo que "Era una Ciudad condenada a no crecer, a que construir acá era más caro y toda esta gente que hoy extorsiona, hace piquetes, son los que quieren volver y llevarnos al pasado".



"Los K son los que triplicaron las villas, son los mismos que hoy se escudan en un problema económico que sufre el país, no vienen a salvarlo, sino a destruirlo", agregó.



Finalmente, dijo que "La gente me dice que está dura la economía, que les cuesta, pero no quieren volver atrás. Prendieron fuego un jardín, es una locura, festejo que la Gobernadora María Eugenia Vidal mandó un decreto para que se sancione este delito".