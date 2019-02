Alicia Crosa.mp3







Alicia Crosa, psicóloga clínica y forense, habló en Feinmann 910 y dijo que "la violencia es siempre una conducta aprehendida. La delincuencia no se inicia por generación espontánea, tiene como base de datos antecedentes de odio, falta de afecto necesario."





Además, dijo que " Eso va generando una acumulación de experiencias negativas que en algún momento se desarrollan. Estos son jóvenes que militan en la desobediencia. Me hace acordar al caso del cheto, el hijo de la fiscal de Lomas de Zamora, Rodrigo Erguillor, funcionan amparados en el falso escudo del poder de sus padres facilitadores de todo tipo de cosas. Se creen invulnerables. Hay un desarrollo personal deficiente. La persona inteligente cede ante un inconveniente, pero el necio se inmoviliza. Estos chicos seguramente tienen bajo nivel intelectual. "



Sobre si Federica Pais es responsable de haber criado un hijo delincuente, afirmó que "seguramente. Estos chicos no se crían en un tubo, se crían en una escena familiar con cosas propicias para el buen o mal desarrollo. Estos chicos seguramente siempre han estado protegidos por la falsa pátina de pertenecer a una clase social. Los padres son responsables por los fallos que han tenido en la educación."



Acerca de por qué en algunas familias hay un hijo con una conducta reprochable y los otros hermanos no, contó que "desarrollo en un libro lo que se da a nivel de violencia familiar y violencia fraterna, y describo exactamente la estructura del vínculo familiar con forma de pirámide. En las relaciones familiares conflictivas siempre hay un hijo que se desarrolla por encima del otro"



Sobre la extinción de la familia tradicional y sus consecuencias en la sociedad y la crianza, dijo que "todo lo que estamos viviendo en la gente joven tiene que ver con eso, el destrozo de la familia como unidad celular de amparo y resguardo. Hay padres excelentes que han tenido desentendimientos pero que han logrado que los hijos no se sientan desamparados. La violencia es siempre una conducta aprehendida."





"Son chicos que han sido criados en la falta y eso conduce al a droga y a la delincuencia. Hay muchas mujeres que cuando se separan buscan una realización personal y descuidan a sus hijos", finalizó.