"Hay un desgaste profundo por la crisis cambiaria, genera angustia, frustración por el aumento de precios, la caída de salarios y la devaluación"



-"El acuerdo con el FMI es rechazado, no se ve como una solución y tercero hay incertidumbre respecto a la economía, la gente está mal respecto a hace un año y no cree que mejorará"



-"Igual tiene un 36 por ciento que apoya la gestión de Mauricio Macri, y como la Oposición está dividida, Cambiemos tiene chances para pelear la reelección"



- Imagen de Roberto Lavagna en ascenso: "Siempre estaba primera en imagen María Eugenia Vidal, pero la caída de Cambiemos, la crisis y el desgas te de gestión la afectaron, aunque tiene buena imagen, es la mejor del Oficialismo."



-"La demanda hoy es la cuestión económica, y el último político exitoso es Roberto Lavagna, que no tiene pretención presidencial, entonces se vuelve más atractivo."



-"Va a ser un año complicado, y veo a un Gobierno cerrado en instrumentos que no dan resultado, esto afectará más la figura de Presidente."





