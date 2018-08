Repasá las frases más importantes de la nota:

- Anuncios de Mauricio Macri: "Están en linea de lo que dice Guillermo Laborda, estos anuncios no terminan de armar el Frankenstein de, qué es el programa económico de la Argentina, cuáles son los principales lineamientos. Hay un programita que es cumplir las metas con el Fondo, pero falta una visión integral. Eso genera desconfianza, todo el tiempo estamos de un parche en otro, es bueno que haya apoyo internacional, pero muestra la vulnerabilidad de la economía argentina. Macri tiene apoyo internacional y todo el mundo cree que le dirán que sí."





-"El Gobierno había dicho que este pedido con el Fondo era por las dudas, que no se iba a usar, ahora, lo necesitamos todo y todo junto. El tema es la confianza."





Declaraciones de Alfonso Prat Gay: "Yo no sé si la economía es un quilombo, lo que veo es ambigüedad, no sabemos muy bien qué hace el Banco Central, la secretaria del Tesoro, el Ministro de Finanzas. No son transparentes con los números y genera confusión. Lo que sabemos es que la economía está planchada con una inflación de casi el 35 por ciento"





