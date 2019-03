"La expectativa es que Macri no hable nada de economía y que se centre en el futuro"

Sobre las expectativas del discurso del presidente en materia económica, dijo que "La expectativa es que hable poco de economía, más que todo hablará del futuro tratando de defender que lo que se está haciendo finalmente dará resultados pero que es lento y doloroso. Van a decir que están saneando los fundamentos de la situación macroeconómica y la situación fiscal, y una vez ordenado eso, necesitaremos una reforma previsional, laboral. "



Acerca de la obsesión del gobierno para que no se mueva el dólar y así llegar bien a la elección de octubre, afirmó que "Sería un gran error pensar eso. En el Banco Central dicen que no tienen objetivos de tasa de interés ni de dólar, sino que su objetivo es bajar la inflación como dicen los libros, que tiene efecto lento.

Tendremos mucha oferta de divisas en mayo y eso mantendrá calmo el dólar, algo que podría ayudar a bajar la inflación. Lo ideal es que la inflación se mueva porque de lo contrario lo que contenés hoy puede estallar en el peor momento y se desvanecerían las chances de reelección"



Finalmente, acerca de qué pasaría en los mercados si hubiera una encuesta que diga que gana Cristina, dijo que, "Que cada semana haya un test electoral en las provincias no le va a hacer muy bien a los mercados, algo que ya han evidenciado. Cuando hay triunfo de oficialistas el mercado se calma, y cuando gana un opositor el mercado se inquieta"