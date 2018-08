-"La gente debe pelear día a día, en algún momento la cosa va a mejorar."

- Default: "Si vos tenes un pariente internado tomas la fiebre todo el día. Ahora yo creo que este Gobierno hace cuatro meses estaba en la fantasía, y hoy no. El Banco Central, de Luis Caputo está peleando con un realismo que no tenía."



-"Yo le presto atención a la actitud, en el mundo politizado el Fondo es el cuco y es al revés. El Presidente Mauricio Macri se vende fenómeno en el plano internacional, la presión política sobre el Fondo es una realidad"



-"El Tano que está a cargo del Fondo estuvo en la CGT, con la gente de la UOCRA, fue una reunión común, pero no hablaron de verdad"



-"El tema fiscal es lo único que importa, lo demás no."



-"Si vos ten es un equipo basado en el endeudamiento, si se cansan de prestarte perdes. Tenemos que terminar con el déficit fiscal."



-"Lo que rescato de Mauricio Macri, es que tomó decisiones porque se asustó... Luis Caputo informó tenes que ir al Fondo y pin."



- Vos crees que Luis Caputo y el Gobierno están cagados?: "Sí, y eso es bueno. Si el avión se mueve y el piloto está nervioso me cago todo, ahora si el piloto está tranquilo me la banco. Es importante Gonzalo Fraga en el Banco Nación... Claudio Bonadio tiene que hacer lo que debe, pero es fundamental que en el Poder Ejecutivo se tomen las riendas para que siga la construcción"



-"Los Kirchner no eran dos angelitos, la Cámara de la Construcción no le dijo tenemos este sistema, hay diferentes tipos de empresarios, ahora si vamos a esperar que el Gobierno o bancos se encarguen de la o bra pública... En este momento Guillermo Dietrich, el Presidente del Banco Nación tienen que poner lo que se debe, separar la paja del trigo y hacer los corredores viales, no puede ser la ruta 3."



- Se desploman las ventas- Recesión: "No sé cuánto durará. A las costureras les va bien porque tenes que arreglar la ropa. Depende las sucursales de los negocios, en Mendoza se vende más porque vienen los chilenos. La realidad es heterogénea"



-"La gente debe pelear día a día, en algún momento la cosa va a mejorar."



-"No le podemos pedir a los políticos que no piensen en las elecciones, ni a la Oposición que sea responsable."





