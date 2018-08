Repasá las frases más importantes de la nota:





Cuadernos de la corrupción: "La población está en shock, no puede creer lo que pasa, el tema es que el 60 por ciento cree que está armado por el Gobierno para destruir a la Oposición. El tema es que la gente no cree en las Instituciones, son muchos años de mal uso de la justicia, interferencia de poderes. Por eso no creen que se llegue al final, que paguen los culpables."



-"El 56 por ciento cree que Cristina Fernández debe estar presa, pero tenemos la grieta, los que votaron al Frente para la Victoria, un 80 por ciento cree que está armado."



-"Los empresarios están sintiendo el impacto de imagen, sólo el 5 por ciento de la población cree que fue el dinero para aporte de l a campaña."



-"El 70 por ciento cree que sólo algunos irán a la cárcel. Eso generó mucha expectativa. Para mí es un antes y después, no creo que ningún funcionario o empresario entregue dinero por debajo."