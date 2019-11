"La gente no se banca más dictadores"

Bolivia está acéfala, no hay nadie quien gobierne. En Bolivia hay una interrupción del gobierno democrático, que suena más a autogolpe que a otra cosa. ¿Es golpe de estado? Sí, claro... provocado por el mismo Evo Morales. Por eso presentó la renuncia. Una pena que no haya podido terminar bien su mandato, pero la verdad que no hubo golpe de estado, muchos le van a decir a ustedes que hubo golpe, pero no hubo. Le pasó lo mismo a Meza en 2005, y a De La Rúa en Argentina. Evo se quedó sin poder, con la gente gritándole 'dictador'. Y no era la oligarquía yanqui. Si usted ve las imágenes, es el pueblo que no quiere más una tiranía ni un gobierno fraudulento. Los populistas se están quejando de que no les permiten gobernar la región. Evo Morales estuvo 13 años en el gobierno, Néstor y Cristina estuvieron 12, y ahora la 2 vuelve. Chávez estuvo 14 años, Maduro 6... ¿y entonces? ¿Cómo es que no les permiten gobernar en la región? ¡Son unos caraduras! Si el pueblo de Chile hace lío en las calles, es porque Piñera es malo. Si el pueblo boliviano lo hace, el malo es del pueblo. Es raro, ¿no?





Evo Morales avaló lo fraudulenta que fue la elección, y cuando presentó su renuncia dijo que: "mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena, es ser cocalero". No, maestro, su pecado fue querer robarse una elección. Se aprestaba a consumar una ruptura del orden democrático mediante una candidatura anti constitucional. Es un fraude electoral, no hizo falta un golpe de estado, porque este autócrata, ya sin poder ni prestigio, renunció para victimizarse. Muchos medios y periodistas no se lo van a contar, pero las fuerzas de Evo Morales provocaron matanzas, torturas y violaciones en los últimos días. ¿Sabe qué? Creo que Evo Morales hubiera seguido en el poder si las fuerzas armadas no declaraban no atacar más al pueblo. Es muy impresionante ver las imágenes de las fuerzas armadas rezando al lado del pueblo. Es muy impresionante porque para el kirchnerismo el pueblo siempre tiene la razón, salvo cuando se pone en contra de los tiranos de mierda que a ellos les importan: Lula, Evo Morales, Maduro, y otros dictadores que hay en la región. ¡La gente no se banca más dictadores!