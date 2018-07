Margarita Stolbizer habló en Feinmann 910 sobre el escándalo de aportantes truchos en la campaña de Maria Eugenia Vidal y afirmó que "No olvidemos de los empresarios de la efedrina y la campaña de Cristina Fernández"









Repasá las frases más importantes de la nota:









"Por supuesto que es una tranquilidad que haya una reacción, porque hace unos días nadie tomaba cuenta. Lo que le falta respecto a mi reclamo es la identificación del funcionario responsable, porque la gobernadora dice le pido la renuncia pero confía en ella. Entonces dice que no es responsable la contadora."



-"Inza fue interventora del Pro y Tesorera tiene responsabilidad."



-"Otra cosa es saber quién agarró los padrones, el Intendente de Mar del Plata dijo que no aportó nada, inventaron aportantes que no existían trasladando la lista de candidatos. Algunos confirmarán, el problema es cuando no pueden acreditar. Otro tema es cuando trasladan el padrón del empleo municipal, gana 15 mil y aporta 30 mil. Y por último que se usen los padrones de beneficiarios sociales"



-"La Gobernadora en ningún momento dijo Inza es la responsable. Después hay que ver el origen del dinero"



- Se fue Arietto del Frente Renovador: "No sé, yo soy Gen, hice un acuerdo con el partido de Sergio Massa. Tengo un acuerdo político, porque electoral es sólo el momento de elección"



-"No olvidemos de los empresarios de la efedrina y la campaña de Cristina Fernández. Recuerdo de SW"