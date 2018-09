"La idea de los parquímetros es fomentar la rotación de espacio."

-"Ayer a la tarde hubo un acarreo de motos mal estacionadas y el dueño de la moto vio que se llevaban su moto en la grúa, se subió arriba y empezó a desengancharla. Lo encontró la policía, se hizo la denuncia."



-"El principal problema es la congestión y la falta de estacionamiento, la Ciudad es la misma y el parque de autos y motos fue creciendo. Es mundial"



-"Para esto hay que mejorar el transporte publico, el Metrobus es un avance importante, al principio tuvo resistencia pero se vio el beneficio que trajo. Se bajó la frecuencia del subte"



-"Nosotros por una ley en la legislatura logramos que en el 75 por ciento de las calles amplias se puede estacionar de los dos lados. L uego Diego Santilli propuso que no pintemos con tanto amarillo las ochavas, nosotros lo hacíamos por un tema de seguridad vial. Ahora lo estudiamos y redujimos el amarillo, se genera un 10 por ciento más de estacionamiento"



-"Lo importante es que nos respetemos mucho en el transito."



- Sobre el negocio de las grúas: "Es cierto que el sistema es reducido, y lo estamos cambiando con la nueva licitación. Además trabajaba de manera poco transparente. Ahora tomamos medidas para hacerlo más transparente, se saca la foto del auto para demostrar que estaba mal estacionado"



-"Tenemos GPS en las grúas, y pedimos que cambien el parque automotor. Ahora la persona que recibe al vecino es un agente de transito y no un empleado de una empresa tercerizada"



Eduardo Feinmann, conductor: "Por qué las bicicletas no pagan multas"



Luis Rosales, columnista: "Otra pregunta es que hay restaurante que estacionan en lugares prohibidos y no los sacan las grúas."



- "En Palermo hay muchos discapacitados, se ve por los carteles de los autos"

- Sobre los parquimetros: "80 mil espacios de la Ciudad serán medidos, la diferencia es que los residentes, a 300 mts de su domicilio, no pagan. La idea es fomentar la rotación de espacio."



-"Se podrá pagar con el celular, debito, crédito o la Tarjeta Sube, que es muy practico."



- Corte en el Puente Juan B Justo: "Lo hicimos parcial el sábado porque se habían atrasado rutas alternativas."



- Sobre el Paseo del Bajo: "Estas obras avanzan bien, y ayudan un montón, esperamos para mayo del año que viene tenerlo terminado." Explican como serán los carriles.



-"El G-20 estará concentrado en la zona de Costa Salguero, es un fin de semana. Los juegos olímpicos tendrá cortes en Puerto Madero, en Palermo, es que son parques donde se hacen actividades, pero es un evento que traerá más de 20 mil visitantes."