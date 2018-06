"Nosotros llamamos al movimiento estudiantil a protagonizar un 1918 por el aborto legal. Los autores intelectuales son los jóvenes de hace cien años que cometieron los delitos, que vos hoy te horrorizas, pero que todos sabemos que fue con esos métodos que se logró separar a la universidad publica de la Iglesia católica, que fue un avance de la universidad publica que hoy ni Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Eduardo Feinmann pueden doblegar"



-"Estamos copiándonos de los métodos reformistas hace cien años."



- Qué autoridades eclesiásticas hay en las escuelas publicas?: "Hay un gran problema con la educación sexual, la mayor autoridad clerical se llama Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, donde antes estuvo Esteban Bullrich."



"En las escuelas no se da educación sexual porque el Ministerio de Educación, hoy Finocchiaro, antes Bullrich y los Ministros Kirchneristas, hicieron un acuerdo con la Iglesia católica, sobre una ley de educación sexual integral que permite objeción de conciencia a los colegios religiosos."



-"La misma presión que la Iglesia ejerce en el tema del aborto, al interior de la educación existe y n o tenemos educación sexual."



-"En la carrera de Medicina no se forma a los estudiantes sobre el aborto, lo dijo el secretario académico. La Facultad de Medicina de Rosario se pronunció a favor del aborto legal"



"La Iglesia católica está apretando a los diputados, entonces decidimos no permanecer quietos mientras la Iglesia busca tumbar al Congreso Nacional. Reclamamos que el Congreso pueda debatir y aprobar la ley."





-"Hoy escuchaba a una líder de los nenes toma dores, de la escuela de Bellas Artes, decía que nos obligan a abortar porque no podemos seguir la cursada."



-"La Jueza Liberatore impidió el uso de protocolo en toma de escuelas, yo les diría que lean la Constitución, donde está el derecho a enseñar y aprender. Hay muchos jóvenes que no pueden aprender por la toma de escuelas. Tomar un colegio es un delito."



-"No hay código de convivencia de los Colegios, es una pavada de los años kirchneristas."



-"La FUBA manda a los chicos a cometer delitos y hay adultos detrás de las tomas. Las autoridades cuándo van a expulsar a los chicos que tomen los colegios?, o los deben dejar libres"



-"Que hagan política fuera del Colegio. La culpa la tienen los papás de los nenes de los colegios, deberían estar presos. Los adultos cortan rutas."