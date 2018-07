"La infeliz frase del Dr. Albino trae confusión cuando necesitamos tomar medidas de prevención"

Repasá las frases más importantes de la nota:

"Con este debate se apasionan de los dos lados y nos vamos de tema, entonces el Dr Albino cayó en una frase muy desgraciada porque justo el día anterior le dijimos a Adolfo Rubinstein que pensaba hacer si salía la ley del aborto, como se pensaba trabajar para que no impacte en las mediciones el aumento de las enfermedades de trasmisión sexual. Hablamos de la distribución de anticonceptivos."



-"No lo invité a Albino, pero no nos arrepentimos. Yo me contacté con tres expositores de Catamarca, pero tampoco soy el responsable de lo que dicen."



-"Para mí la media sanción choca con la Constitución Nacional. Estoy de acuerdo con la despenalización de la mujer. Rechazo la ley de como viene de Diputados"



- "Las frases del Dr Albino cuentan por orden de él, como el resto de los expositores, yo digo que me parece infeliz y nada más. El que invita no es responsable"



-"Lo lamentable del debate es cuando exponen sin creer lo que dicen."



-"Los que tenemos relaciones sexuales un elemento central para evitar enfermedades de trasmisión sexual y evitar embarazos se debe usar preservativos."





Senador Dalmacio.mp3