Silvina Martinez, abogada especializada en causas de corrupción, habló en Feinmann 910 y dijo que "La ley de extinción de dominio no puede aplicarse a la familia Kirchner, primero porque ellos pueden decir que los bienes se compraron antes del periodo investigado. En el caso del cuaderno de las coimas y obras públicas no se puede por el sobreseimiento que dictó Oyarbide, todos los bienes adquiridos por los Kirchner provenían de fondos lícitos."



Sobre el caso de Oyarbide, dijo que " no se tendría que haber ido con una renuncia, sino con un juicio político, así se podía avanzar a los bienes de los Kirchner. Hoy como está el decreto no se puede avanzar."



"No hay sanciones efectivas para los jueces que no hacen bien su trabajo.", agregó.



Además, dijo que "En el caso de múltiples causa debería tomarse algunos cambios en la fecha, el tema es que acá tenemos la cosa juzgada por Oyarbide."



"Muchos países tienen esta ley, otra falencia que tiene el DNU es el tema de los juzgados vacantes.", finalizó.