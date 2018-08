Repasá las frases más importantes de la nota:





"Desde las naftas las petroleras decían que se iban a alcanzar con un 35% de aumento, se vinieron dando pequeños aumentos que no alcanza al precio que decían cuando el dólar estaba a 27 pesos, ahora entiendo que aumentó el biodiesel"



"Esto va a impactar en el transporte y los alimentos"



"El incremento de la luz y el gas, vemos que después de que se hace el cua dro tarifario los aumentos son superiores a los anunciados"



"La luz puede llegar al 80% de aumento y el gas puede pasar lo mismo" "Es criminal porque la gente no lo puede pagar, puede ver en la ANSES que el aumento no supera los 18 mil pesos"