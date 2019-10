La Matanza. "Magario se dio cuenta de que se inundaba 5 días después"

N90029541.mp3



Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación y candidato a intendente de La Matanza, habló con Eduardo Feinmann sobre las inundaciones en el municipio y las responsabilidades de la intendenta Verónica Magario.





El trabajo silencioso: "Todos los militantes y simpatizantes de Cambiemos estuvimos trabajando, sin decirle a nadie, desde el sábado. Ahí apareció la Nación. El sábado le pedí a nuestra gente que nadie use una sola remera que diga Cambiemos o 'Vidal gobernadora'"





Apuntó contra la intendenta: "Parece que Magario se dio cuenta de que se inundaba La Matanza 5 días después. Cuando te muestran los uniformes que usan para rescatar gente mientras estamos hablando, se te cae una lágrima. No sirven para nada. Un intendente es el encargado de organizar la planificación en su municipio. No pueden dejar que se construyan viviendas en las zonas que más se inundan. Ahora espero que no estén esperando que baje el agua para repartir los colchones que tienen guardados, porque con el sol salen mejor las fotos"