Eduardo Feinmann, conductor: "Ayer en La Plata veíamos las colas en los supermercados por el descuento del Banco Provincia"



Valeria Mirabella, locutora: "El Banco te devuelve 1500 pesos, son dos miércoles al mes"



Juan Curutchet, Presidente del Banco Provincia: "Casi duplicamos la cantidad de comercios con promoción y por eso hubo menos filas para comprar".



-"El Banco Provincia muchas veces estaba rezagado en sus ofertas comerciales, una buena parte del movimiento de las familias es con tarjeta, y cuando se puede hacer una promoción que marque una diferencia hay que hacerla".



-"Esta medida tiene dos ejes: uno es social y político, que tiene que ver con un planteo de María Eugenia Vidal respec to a qué puede hacer el banco por los bonaerense; el otro aspecto tiene que ver con que la gente se acostumbre a las ventajas de los medios electrónicos de pago y que no vaya el primer día de cada mes a sacar todo el efectivo, generando un circuito que causa gran congestión y costo logístico y en alguna medida apuntala la informalidad."



-"Se sumó Carrefour y Día en Mar del Plata, también Toledo, Disco, Vea. La idea es ser accesibles. El 70 por ciento que usa la promoción son empleados públicos, docentes, jubilados. La provincia tiene muchos salarios bajos."



- Sobre los Créditos UVA- Inflación: "La mora en el crédito hipotecario es baja, no hay situación de ruptura. El contrato ya establece normas si la cuota supera por 10 puntos la brecha con los salarios, ese remedio ya está. Se extienden los años."



-"E l país necesita que crezca el crédito hipotecario, debemos apostar a que se estabilice la economía, así llegamos a la gente que aún no tiene su casa. Lo importante es mantener la confianza y respetar los contratos."



- Sobre las tasas de interés- créditos personales: "Nosotros no tocamos la taza del hipotecario. Por otro lado, aumentaron las tasas para la economía en general. Nosotros hicimos anuncios con María Eugenia Vidal para Pymes en un 29 por ciento. Se hizo un acuerdo con el Ministerio de Producción de la Nación. El resto de las tasas tienen bajo nivel de demanda"

