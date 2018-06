-"Está pasando de todo, esperemos que sea un cambio concentrado y pensado para bien, y no un manotazo de ahogado. Que se haya ido el equipo del Banco Central porque hizo las cosas mal no significa que el equipo de Luis Caputo tiene una propuesta de política monetaria."



-"Hay un problema de liquidez con las lebacs y el dólar, y el otro problema que es el que se llevó puesto a Federico Suturzenegger y si sigue se lleva puesto a Mauricio Macri, que el problema de la falta de un sistema monetario."



-"Si la economía está mal, el presidente pierde. La Oposición debe quedarse callada porque Mauricio Macri se hunde solo. Copiaron una receta hecha para Estados Unidos y no funcionó, no era el rol del Banco Central. Probaron y nos dejaron peor que antes."



-"Usaron la deuda del Banco Central para mantener barato el dólar, nos dejaron con la deuda encima. Los Mercados alterados, la gente histérica y la deuda. Para ese lío, Caputo y Cañonero son expertos, saben de ese tema."



-"El Banco Central no tiene que tener una mesa de dinero"



-"El que hizo la Carta del FMI era compañero de clase de Gustavo Cañonero y Sturzenegger. La propuesta del Fondo está orientada a que sigan las lebacs. Hay que sacar de a poco las lebacs, el objetivo tiene que ser eliminarlas"



-"La carta del Fondo es compatible con una regla monetaria del 30 por ciento, como será la inflación."