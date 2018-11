"La oposición está detrás de estos vídeos para causar dolor en las familias, muchos de ellos ocupan una banca en el Congreso"

"Me enteré el jueves cuando volvíamos del acto junto con el Presidente Mauricio Macri que el Ocean Infinity había visto una imagen que no le habían dado importancia y que sí la tenían, ya se estaban volviendo a Sudáfrica. Le avisé a Macri y a Marcos Peña.A partir de ahí la ansiedad nuestra fue creciendo no es normal que una empresa que se estaba yendo quiera bajar 400 km para revisar un punto de interés, los técnicos de la Armada dijeron que era muy importante. Por la tormenta tardaron 24 horas en llegar al lugar".



"A eso de las 22 horas me habló el Jefe de la Armada y me dijo que habían llegado al área. Un poco mas t arde de las 12 me dijo que era el ARA San Juan. Nuestras expectativas estaban en cero cuando se estaban yendo, teníamos esperanzas porque el barco iba a volver por negociaciones en febrero. Se la transmití al Presidente, que estaba descansando, Marcos tampoco lo podía creer, era una noticia muy fuerte".



"El vídeo de la noticia falsa que el Presidente y yo lo sabíamos muestra la importancia que tiene esto para la oposición, en todo momento tratando de usufructuar el dolor de los familiares y usar la noticia en beneficio propio. El vídeo está muy editado. La oposición está detrás de estos vídeos para causar dolor en las familias, muchos de ellos están sentados en el Congreso".



"Saben que no se puede sacar la nave, los expertos dicen que es imposible rescatarlo. Además si se lo intenta corre riesgo de no rescatarla completamente, no son 900 metros de una llanura, es una grieta. Cuando se vean bien las fotos, se va a entender. Por eso fue difícil de encontrar".



"El lecho marino del lugar en donde está el ARA San Juan pertenece a la Argentina según la ONU".



"Los familiares tienen todo e derecho del mundo en reclamar por el impacto que fue para ellos, es el segundo después de la desaparición. Es la confirmación de algo para muchos que aún no lo creían".



"Tendría que ser una mente terrible para que alguien pudiera especular con estas cosas y pensar que Macri y yo ya sabíamos de esto el día del homenaje a los tripulantes. Espero que ningún funcionario tenga esa mente tan escabrosa".



"Siempre evaluamos hacer un gran homenaje a estos héroes pero debe haber un acuerdo con los familiares. Ellos tenían una misión concreta que era la c ustodia del mar, no estaban navegando por navegar, estaban cuidando la soberanía argentina. Merecen quedar en la historia".