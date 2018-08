Repasá las frases más importantes de la nota:





"La ley de ética publica es clara y precisa, segundo soy dueño de la empresa, y siempre lo he declarado. Lo que dice la pericia es cierto"



-"Yo tengo un complejo de cabañas en el Sur y muchas empresas que fueron allá se alojaron en mis cabañas. Una de las empresas que alquiló el servicio fue la empresa de Lázaro Baez, por eso me denuncian de enriquecimiento ilícito, lavado, inclusive le he alquilado a La Anónima, de una persona de este Gobierno"



-"Se habla de logística Río Turbio, se hizo un allanamiento en Isolux, no estaban las facturas pero cuando la Corte Suprema de Justicia las pidió se entregaron"



-"El informe de hoy de Clarín es verdadero. Cuando allanaron Isolux no estaba la factura, pero me las pidieron y se las di."



-"La pericia es verdadera, pero narrado en un estilo de sospecha. Ayer me llamó el periodista y yo le envié por fax la factura. Yo trabajé en Isolux"



-"Mi mamá me prestó dinero, que mi mamá puede demostrar."



- Qué impresión tiene de Claudio Uberti, Juan Manuel Abal Medina: "Me duele lo que pasa pero quiero esperar que esto se clarifique. Los fueros son legales y hay que respetarlos, luego la Cámara de Senadores definirá la situación."