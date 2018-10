"La persona tenga una sola propiedad que no supere los 18 millones de pesos no será alcanzado por el impuesto"

Guillermo Locane, contador público tributarista, habló en Feinmann 910 y contó que "Los cambios en este proyecto son días a días, partimos de un proyecto complicado para la población, se aumentaba todo, pero con los cambios y la reunión de hoy de Miguel Ángel Pichetto propone un cambio en la ley de bienes personales, no tiene que volver a Diputados"



Además, contó que "La persona que tiene una sola propiedad para vivir cuya valuación fiscal no supere los 18 millones de pesos no estaría alcanzado por el gravamen. Esto afecta a la recaudación prevista"



"La clase media que tiene una sola vivienda quedará fuera del impuesto.", agregó. Además, dijo que "Como está la ley vigente hoy pagas bienes personales aunque sea sola una vivienda."