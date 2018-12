"La pistola Taser es inocua, salva vidas"

Francisco, argentino trabajando en la policía de Canadá, habló en Feinmann 910 y contó que "Yo estudié, me formé en la Argentina y cuando viajé a Canadá se dio la oportunidad y me quedé. Estoy muy contento de estar acá."

Sobre la pistola Taser, dijo que " es un invento norteamericano, hay diferentes modelos. En Canadá la tenemos, el voltaje no mata. No todos los policías pueden usar las pistolas Taser, se debe hacer un curso, tener experiencia. Se prueba en el policía que la usa y debe explicar por qué la usé."



Además, dijo que "El año pasado en Canadá murieron 86 oficiales de policía. El Taser salva vidas, si no puedo reducir al delincuente debo disparar a la espalda o pecho."





Acerca de cómo es el criterio en la fuerza, dijo que "La diferencia de los países del primer mundo con Argentina es el concepto, nosotros priorizamos la calidad en vez de la cantidad en la policía."



"Las oportunidades en la policía de acá son para todos.", finalizó.