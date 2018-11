"La reventa es ilegal bajo cualquier forma"

El abogado penalista Juan Manuel Dragani habló en Feinmann 910 y dijo que "Es ilegal la reventa de entradas, el tema es que hay varios matices, hoy actúa la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ayer se modificó el articulo y se elevaron las sanciones. Es una contravención, no un delito penal." Además, dijo que "Si se prueba que revendes las entradas debería intervenir la justicia nacional, no la Ciudad."



"Otro tema es que la venta se hace por los portales y cuesta más, se debe investigar el IP de donde se creó el portal. Después hay que analizar si es un delito de asociación ilícita", agregó.



Sobre las denuncias de que dirigentes de la AFA revendían entradas, contó que "Quizás no se va a fondo en la investigación porque se ven afectados a varios dirigentes."



"Si compras una entrada, en la reventa y es falsa te embromas.", sentenció. Juan Manuel Dragani.mp3