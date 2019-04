Pedro Cascales.mp3







Pedro Casales, Secretario de prensa de CAME, habló en Feinmann 910 y dijo que "13.2 por ciento fue la caída de las ventas minoristas, si comparamos físico y on line es de 11 por ciento. La situación de caída de ventas es preocupante, porque desde 2012 venimos con caídas; pareciera que a veces los problemas arrancan con un gobierno, pero este es un problema de arrastre".



"El otro problema es que venimos de 75 años de inflación, por lo que es muy difícil recuperar el consumo", agregó.



Además, dijo que "La situación no pinta bien con la inflación de estos meses; la luz que se ve es que la cosecha sea importante y que esos dólares no sólo calmen el tipo de cambio sino que también empiecen a mover la rueda de la reactivación; algo debería derramar y una lenta recuperación es lo que esperamos."



"Este mes hubo una caída importante en materiales para la construcción, bojouterie, bazar, luego electrodomésticos, deporte, neumáticos. La gente paga servicios y comida. Farmacia cayó mucho también", finalizó.