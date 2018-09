"La toma es política. Los alumnos perderán el cuatrimestre"

Jorge Biglieri, Decano de la Facultad de Psicología: "Yo le diría al móvil del periodista que recorra la Universidad, y vea el edificio nuevo."



-"En el edificio viejo se cayó un pedazo de mampostería, se cerró el aula y se atendió a la chica; luego se arregló. Después tuvimos un aula con filtraciones que se licitaron y la empresa no puede trabajar porque el edificio está tomado"



Melisa, estudiante de psicología: "No te doy el apellido por la persecución política que hay en la universidad. Te reís porque sos maleducado Feinmann."



-"No podes ingresar al edificio porque están hac iendo la clase publica, es una manera de visibilizar nuestro reclamo."



Jorge Biglieri, Decano de la Facultad de Psicología: "Cuando un docente quería entrar le decían que podía si da clases en la calle o en el pasillo. Hace dos semanas que tomaron la escuela. No hay relación entre lo que plantean los estudiantes y la realidad"



-"Toman la Facultad por cuestiones políticas, compramos asientos, cañones, se están arreglando los baños, las escaleras, luego la luz se corta en el Barrio. Ahora Edesur pondrá una subestación eléctrica para resolver el tema."



-"Los alumnos perderán el cuatrimestre si no se levanta la toma, porque no se toman los exámenes, son documentos públicos"



-"El gremio que representa la Conadu historia es el 8 por ciento de los docentes de la UBA, no son la mayoría." ;



-"A medida que se fue sacando a la luz el tema van cambiando la demanda porque no pueden sostener las acciones que llevan adelante."



Martín Rojas, movilero: "A las 18hs definirán en asamblea si siguen con la toma. La UBA va a tratar que solo ingresen estudiantes en la Asamblea."



Claudio Zin, columnista: "El Partido Obrero perdió las elecciones en todas las Facultades."



Eduardo Feinmann, conductor: "Detrás de esto están los impresentables de Néstor Pitrola...."





Jorge Biglieri.mp3