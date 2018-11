"La única forma que Argentina tiene de salir de la crisis es creciendo y exportando"

Martín Redrado, economista y ex Presidente del Banco Central, habló en Feinmann 910 y dijo que "El riesgo país es un medidor de la confianza, nunca vi el apoyo político, a nivel internacional, que tiene este Gobierno, pero no hay confianza de inversiones internacionales. Los fondos inversores no quieren invertir, se preguntan cuándo Argentina vuelve a crecer"



Además, dijo que "Es cierto que tenemos un plan de emergencia, pero no de crecimiento. La falta de confianza es con lo político y la posibilidad de default, porque no explica como vuelve a crecer"



Sobre un posible crecimiento, afirmó que "En el tercer trimestre del año que viene empieza a tener rebote, pero no llega a la caída que tenemos. Argentina no puede pagar su deuda si no crece."



"A la Argentina le falta un plan económico de crecimiento y eso es lo que se reclama.", dijo.



Acerca de los sectores que podrán creer, dijo que "Hay provincias que estarán bien el año que viene, los sectores del Agro, la energía, telecomunicaciones, minería, salen de la crisis. Respecto a la inflación se proyecto un 2019 de un 30 por ciento de inflación."



Sobre la Cumbre del G-20, contó que "trata de dar soluciones a todos los problemas, pero es imposible. Sería bueno que den ciertos datos más concretos."



"Argentina tiene que proyectar sus intereses al mundo, Argentina tiene que sacar provecho tanto con China como con Estados Unidos.", finalizó.