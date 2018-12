"La única forma de que gane una tercera fuerza es que no se presente Cristina"

Federico Gonzalez, analista político y director de la consultora Gonzalez y Asociados, habló en Feinmann 910 y dijo que "Con Cristina, primero queda Mauricio Macri y van a ballotage. El espacio Alternativa Argentina tendría un 20 por ciento. Si se suma por agrupación Cristina Fernández tendría 34.6 por ciento."



"Cristina y Macri irían a segunda vuelta y Macri gana.", dijo.



Sobre las posibiliades del líder del Frente Renovador, dijo que "Sin Cristina Fernández como candidata segundo queda Sergio Massa, en este caso, sin Cristina Fernández Macri iría a la segunda vuelta con Massa, y ganaría Massa"



"A Cristina Fernández no le alcanza para el ballotage y a Massa no le alcanza para la primera vuelta", agregó.



Sobre la posibilidad de que se candidatee Roberto Lavagna, dijo que "No lo medimos, pero una vez lo medimos y tenía un 23 por ciento. Es interesante porque es transversal. Lavagna no habla, hablan por él."