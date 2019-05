La UTA confirmó paro de transporte en el interior del país para el próximo martes

Calegari UTA.mp3







Mario Calegari, vocero de la UTA, habló con Eduardo Feinmann sobre el paro de transportes de corta, media y larga distancia en todo el interior del país, exceptuando a la Ciudad de Buenos Aires.





Repasá las frases de la nota





-"Hemos determinado ir al paro en el interior del país, no en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde hace tres meses venimos discutiendo con el sector empresario para recomponer la paritaria, y su negativa ha sido total, y lo peor es que cuando uno va a una negociación puede haber diferencia entre porcentajes, pero cuando uno va a proponer un porcentaje y el ofrecimiento es cero, ahí no hay diferencias, ahí se corta la negociación".



-"Estamos solicitando un 25 por ciento de aumento y la respuesta fue cero, de esta manera no hay discusión posible, por eso hemos decretado el paro de actividades en transporte de corta, media y larga distancia".



-"Acá la negociación fue distinta"



-"Nosotros dijimos que no trabajaríamos los feriados, por una negociación en el Ministerio de Trabajo se discutió por actividad".



-Apoyan la formula Fernández- Fernández?: "Nosotros vamos a apoyar a alguien cuando estén determinadas todas las candidaturas, hay que esperar..."