La visita de Rodríguez Larreta: "No hay un macrismo sin Macri. Él va a seguir participando"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visitó los estudios de Feinmann 910 y dialogó con Eduardo Feinmann sobre la política que se viene.





Aspectos positivos del gobierno de Mauricio Macri: "Se ha respetado la división de poderes, hoy tenemos un país mucho más federal y equilibrado que cuando Macri llegó al poder"





La transición: "Necesitamos diálogo, me quedo con la foto del lunes a la mañana en la Casa Rosada. No recuerdo un gesto así en una transición, son cosas que quedan. La próxima vez, deberán hacerlo. La imagen de Macri y Fernández reunidos el lunes a la mañana, tranquilizó el mercado"





El futuro de Macri: "¿Si hay un macrismo sin Macri? No, ¿por qué? Él va a seguir participando. 'Hay gato para rato', como él dijo. Construiremos una oposición responsable, para eso nos han votado. Macri me lo dijo a mí en privado: va a ocupar el rol que le dieron en las urnas. No se va a ir a España"





El aspecto económico: "La inflación es un problema estructural que tenemos hace 70 años. Hace 12 años que cuidamos el mango. Hemos sido súper austeros con el cuidado de la guita"