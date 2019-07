Largas filas para ingresar a trabajar al sistema carcelario de la Provincia de Buenos Aires

-"A nosotros no nos sorprende que haya colas para ingresar en el Penal porque siempre hay demanda cuando se abre una convocatoria en el servicio penitenciario".



-"La contratación no es directa, supone cuatro exámenes, uno intelectual, otro psicológico, físico y médico. Recién después se hace un curso de dos meses fuera de los penales y luego un año de practica dentro de penal que le tocó. Se le puede dar de baja cuando algo no esté bien"



-"Ayer se dio que había mucha presencia de mujeres, desde que María Eugenia Vidal es Gobernadora en el servicio penitenciario hay posibilidad de llegar a las máximas jerarquías siendo mujer"



-"El Penal de Olmos tiene 3600 detenidos hombres, la jefa del complejo es mujer"



-"Mucha gente que estaba en la fila tiene trabajo, en un canal ligado al kirchnerismo hablaron con una persona que decía que buscaba la estabilidad que da una carrera penitenciaria, y tenía trabajo"



-"El sueldo inicial en manos es de 35 mil pesos, luego va incrementando el sueldo"



-"La convocatoria se terminó para la zona, pero ya hubo en Azul y otras zonas. Nosotros recibimos el Gobierno con 35 mil detenidos, ahora tenemos 44800, el incremento fue notable por el trabajo de Cristian Ritondo, y siete mil son personas detenidas por narcotráfico"



-"Todo esto indica que vamos a necesitar guardia cárceles. No todo el mundo tiene contacto con los internos, igual no todos son peligrosos"



-"Nosotros estamos construyendo más cárceles, en la medida que se combate el delito se detiene gente. Si los bonaerenses deciden que María Eugenia Vidal siga vamos a estar en construcción permanente, para que no haya atraso entre la cantidad de detenidos y el espacio"