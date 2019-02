Las cámaras inmobiliarias impulsan su propio proyecto de ley de alquileres

Armando pepe.mp3







La semana pasada nos reunimos todos los colegios de ley del país en La Plata y desarrollamos un proyecto de ley de alquileres nacional. Hay que poner el hombro y estar con la gente. El proyecto anterior era un proyecto totalmente equitativo que perjudicaba a todas las partes. Acá hablamos de impulsar el sector de la construcción para la construcción de viviendas por desgravación impositiva para alquilar. Mañana tenemos una reunión con la Cámara de Construcción, la Cámara de Desarrolladores, y la Asociación de Empresarios de la Vivienda para que respalden el proyecto. Queremos que se le den ventajas impositivas al propietario que vuelque su propiedad al mercado locativo ,que pague menos ingresos brutos y ganancias. Deberá ser registrada en AFIP para pagar menos. Queremos que el ajuste sea semestral en un mix entre sueldo y costo de vida. Los UVAS asustan a la gente con la inflación que tenemos y los créditos. Hoy el INDEC es totalmente confiable porque da números reales, perjudique o no al gobierno de turno. Incluimos el famoso tema de las expensas, un tema muy arbitrario, había abusos por parte de los propietarios. El inquilino tiene que pagar únicamente las expensas ordinarias, no las extraordinarias. Será un mes de depósito de garantía por los dos años de alquiler, y se devuelve ajustado como el alquiler. El proyecto ya lo tienen todos los diputados y senadores nacionales desde el viernes, y el Poder Ejecutivo nacional. Nos reuniremos con Iván Kerr, Secretario de Vivienda, que tenía un proyecto en carpeta, para compatibilizar ambos proyectos. Este año nuestros legisladores cobrarán todos los meses pero trabajarán poco.



Sobre si el costo del alquiler será inferior al actual:

Va a ser equitativo. El inquilino va a pagar en la forma en que le aumenten sus salarios y el costo de vida, un mix entre los índices. Para ingresar a la locación deberá pagar un mes de depósito. No nombramos los honorarios porque es privativo de cada jurisdicción, provincia y municipio. En Capital Federal tenemos la nefasta ley de renta de agosto de 2017, en la cual nos prohíben cobrar honorarios a inquilinos de viviendas, pero seguimos ante la justicia. El viernes haremos una concentración para pedir la resolución urgente al tema. El 93% de las inmobiliarias de la ciudad son unipersonales que se dedicaron exclusivamente al alquiler durante el cepo, y ahora nos cercenaron los honorarios.



Sobre cómo está la venta de inmuebles:

No está. Cayó 55% en enero. La falta de créditos y la inestabilidad que hay, es una depresión colectiva económica-anímica-social-política. Es difícil poder trabajar así y poner en marcha un país con tasas del 50%. En el último año se cerraron 2.500 locales.