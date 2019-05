"Las nuevas tecnologías permiten el anonimato a las lacras sociales que quieren tener acceso a menores"

-"Estoy horrorizado por lo que pasó con el médico del Garrahan, pero no me asombra porque desde el 2006 yo estoy investigando estos temas en las nuevas tecnologías que son el caldo gordo de estas lacras sociales"



-"Sobre el nuevo Código penal debería aplicarse e investigar las nuevas tecnologías. Hay que tomar el toro por las astas. Hay que ir por los buscadores"



-"El Código Penal sólo planea una pena de 6 años. Yo tengo varios proyectos de ley, las nuevas tecnologías así como son fantásticas se causan muchos delitos graves".



-"No difundan la cara de la persona porque lo benefician"