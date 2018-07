Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires habló en Feinmann 910 y sobre el posible cambio en la baja de retenciones aseguró que " Si el Presidente dice que no va a cambiar, no va a cambiar."





-"Estamos teniendo una muy buena perspectiva en el campo, luego de una sequía prolongada y venir de inundaciones en los meses anteriores; estamos en una etapa muy optimista, con una siembra de trigo que viene siendo muy buena, con un mes más de siembra. Creo que vamos a superar el 15% de superficie sembrada. Hay una buena situación de insumo producto para los productores de siembra."



-"Brasil se comprometió a comprar trigo. También soy optimista para adelante."



- Retenciones a la soja: "Hay mucho rumor sobre las retenciones; yo como funcionario y como ciudadano avalo lo que dice el presidente de la Nación, es lo más serio. El Presidente se comprometió ante las entidades y los productores."



-" ;Las retenciones son un impuesto distorsivo y creo que no hay que pensar en modificaciones; en este momento creo hasta que no es bueno hablar del tema. Si el Presidente dice que no va a cambiar, no va a cambiar."



-"Yo sé que Mauricio Macri está invitado, el campo es el motor de la economía, la presencia del Presidente como de María Eugenia Vidal tiene una motivación especial. Sabía que tenía un viaje Macri. Si no viene Macri no tiene que tomarse como un desaire."