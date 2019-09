Leandro Ginóbili: "Lo de Scola es increíble, parece Benjamin Button"

lared_export_2019-09-13_14-07-19.mp3



El hermano de Manu Ginóbili destacó la actuación de la selección argentina de básquet. Además, halagó a Luis Scola por su increíble partido.





¡Somos finalistas! "¿Cómo no me voy a emocionar? Tengo una alegría inmensa que no me entra en el cuerpo"





Las claves del partido:

- "La defensa fue un pilar fundamental. En los momentos de flaqueza ofensiva, la defensa los mantuvo arriba"

-"La actitud, el juego y la solidaridad de este grupo nos ha llenado"





Espíritu argentino: "Estos chicos tienen potrero"