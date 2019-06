Liliana Franco: "Si Macri es reelecto es porque la sociedad ponderó otras cosas a la economía"

Liliana Franco, periodista económica, habló con Eduardo Feinmann sobre su estado de salud luego de ser internada por un cuadro de gripe A y se refirió a las definiciones electorales.





"Me siento mucho mejor. Recomiendo a todo el mundo darse la vacuna de gripe A y neumonía"





"Yo no me di la vacuna porque tuve gripe A de la primera cepa y las vacunas no eran tan buenas"





"Los médicos me dijeron que soy propenso a tener gripe A. Encima ambas me las agarré en la Casa Rosada"





"Es un tema que uno piensa 'es una gripe' pero es mucho más grave de lo que se imagina"





"Uno siente que le duele todo el cuerpo. Recuerdo el terrible dolor de cabeza y dolor de cuerpo como si te hubieran pegado mal"





"El apagón lo vi justo en vivo. Vi como Juan B Justo se apagaba y pensé que era solo un corte, hasta que vi a los movileros de todo el país"





"Si Macri es reelecto con caída del empleo, caída del PIB, va a tener aumento de pobreza, una preocupación en lo industrial"





"Lo veo muy preocupante, porque si bien va a haber una recuperación de poder adquisitivo, no se va a sentir"





"Si llega a ganar Mauricio Macri , la sociedad va a ponderar otras cosas y la economía no va a ser el eje"





"Si llega a ganar Alberto Fernández va a poner como prioridad el superávit fiscal"





"Néstor era muy obsesivo con el superávit fiscal pero no tanto con la inflación"