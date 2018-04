Lisandro Bonelli: "Es un gobierno que se subió a la ruta de la corrupción"

-"Hay que decirle a Mario Quintana que hace dos años y medio que es parte del Gabinete de Mauricio Macri, se tendría que haber desprendido antes."



-"Quintana dice que se va a desprender de Farmacity y ahora la Procuración de la Nación saca un dictamen a favor de Farmacity."



-"Hay ciertos funcionarios del gabinete nacional que hacen del Estado lobbista para expandir su negocio. La ley de la provincia dice que las Sociedad anónimas no pueden ser titulares de farmacia. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y que modelo de farmacia queremos, la provincia de Buenos Aires tiene un modelo sanitarista y no queremos que las SA, los grandes grupos económicos entren en el negocio de la venta de medicamentos, terminarán aumentan do los medicamentos."



-"El conflicto de interés es uno de los puntos de corrupción. Este Gobierno no solo tiene el caso Mario Quintana, y Luis Caputo, es un gobierno que se subió a la ruta de la corrupción"





-"Farmacity presentó el recurso en la justicia de la Provincia de Buenos Aires hace dos o tres años; en primera instancia lo rechazan, la Cámara lo rechaza y la Suprema Corte de la Provincia lo rechaza con argumentos muy bien fundados".



- "Farmacity entonces presenta un recurso de queja para presentarse ante la Corte Suprema de la Nación, que misteriosamente acepta el recurso; esto nos hace pensar que hay una fuerte presión por parte del gobierno nacional para que la Corte acepte esto".



: "Las consecuencias negativas no son solo la concentración y el manejo de precios; se corre el riesgo que en pueblos chicos o periferias de grandes urbes se pierdan bocas de expendio de medicamentos".



"Me preocupa que funcionarios del Gobierno nacional aprietan a la justicia para expandir su negocio."





bonelli.mp3