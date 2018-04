Llermanos: "Pablo Moyano dijo que Jorge Triaca es el titular de la CGT."

Lucila Entin, movilera: "El abogado de Hugo Moyano se reunió con su defendido porque ayer Claudio Bonadio allanó la obra social de camioneros por presunto lavado de dinero."



Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano: "No fue un allanamiento, sino que vinieron sólo a pedir información contable y se le entregó."



- La denuncia es por la compra de terrenos en La Falda: "Se probó que los terrenos se compraron al valor del Mercado, lo concreto es que no hay sobreprecios, el dinero estaba depositado en la cuenta oficial del sindicato de camioneros por el Banco Provincia."



-"Moyano no va a ser el único de la historia que por oponerse a medidas económicas sufre presiones"



-"Pablo Moyano se va de la CGT ya que no representa a los trabajadores. Pablo Moyano dijo que Jorge Triaca es el titular de la CGT."





Escuchá el audio de la nota





Daniel Llermanos.mp3