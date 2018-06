-"La volatilidad del mercado es así, se cambia todo el tiempo. Yo creo que lo básico será quitar todas lebacs, yo no aplicaría el gradualismo. Es un disparate el 40 por ciento de las tasas, también tendrá que atender la inflación."



-"Hay que determinar la política fiscal, monetaria, la apertura de la economía para no ir de crisis en crisis. Hay que asegurar que la gente no vaya al Banco, si bajan las tasas la gente va al dólar."



-"No me queda en claro el dinero que mandarán del Fondo a las lebacs. Por eso la estrategia debería ser otra, que el Tesoro le cambie letras, pero bueno el mago de la finanzas es Caputo no yo."









