- Cuadernos y corrupción: "Es un hecho impresionante, esperemos que la Justicia funcione rápido."



- Bonadio podría pedir el desafuero de Cristina Fernández: "Habría que ver si lo pide y como lo pide. Es importante rescatar la ley 25320 que llena vacíos. Lo más importante es lo que haga el juez."



- El Senado tiene la oportunidad de dejar de ser una guarida de ladrones: "Pareciera que no es menor el tema de los cuadernos, pero lo que digo es que una cosa no puede ser la excusa de por qué no avanzan los procesos judiciales. El desafuero se analizará si lo envían."



Aborto: "No hubo dictamen, el 8 de agosto nos sentaremos a analizar el proyecto de Diputados. Se pueden plantear modificaciones en el recinto. Si se r echaza no se trata más durante un año. Si hay modificaciones vuelve a Diputados."



-"El cierre es ajustado, hay una paridad que se define el 8."



- Clínicas de aborto: "Se mencionó, algunos expositores mintieron, dijeron que desconocían la fundación y después recibieron aportes. La gente de Fundación Huésped recibe dinero"



"Esta Fundación está siendo investigada por el FBI"