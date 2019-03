"Franco fue un ejemplo de trabajo y esfuerzo. Un valiente". "En las paradas más difíciles que tuvo en su vida lo vi inmenso, como por ejemplo en el secuestro del hijo, era un roble. No se quebraba nunca".



Sobre la empresas de obras públicas, dijo que “A Franco lo entusiasmaba mucho emprender, generar laburo. Y no sentía que en el campo le pasaba eso, siguió más por e l lado de la construcción". "Es una simplificación llamarlos 'la Patria contratista. Obviamente, hubo una parte de la obra pública que se hizo con el Estado, hubo mucha obra privada". "Franco se animó a traer empresas tecnológicas como Itrón, Pago Fácil, Movicom y no tuvieron nada que ver con una Patria contratista"



Acerca de cómo estaba el Presidente, dijo que "Al Presidente lo vi con una mezcla de sensaciones". "Es muy difícil ver la decadencia que provoca una enfermedad muy prolongada". "Es muy difícil vivir vidas de lo público en momentos tan privados". "Lo que había entre Mauricio y Franco era un profundo amor, más allá de las tensiones siempre estuvieron cerca". "Mauricio decidió tomar distancia, mi viejo hizo algo parecido, decidió tomar distancia para tomar su propio camino". "Mauricio dijo yo quiero ser yo". "Mauricio es otro Macri y eso es difícil de entender" . "No hay 'Sin Franco', no está físicamente pero la impronta te la dejaron".



Finalmente, dijo que "Estamos pasando un mal momento económico". "En la Argentina la reconstrucción es mucho más profundo que un sistema económico". “Sufrimos profundamente no tener la economía que necesitamos y que los argentinos merecen. A mí me duele, a Mauricio le duele. Nosotros no vinimos a esto para que alguien la pase mal". "Hay un país que está en discusión que va más allá de la economía".