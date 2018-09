"Lo que sucedió es un hecho que repudiamos todos"

Repasá las frases más importantes de la nota:

Gabriel Sanchez zinny.mp3



- "Todavía no hablé con Corina De Bonis."



Eduardo Feinmann, conductor: "Cómo no habló... era lo primero que debía hacer"



Gabriel Sánchez Zinny, Ministro de Educación bonaerense: "Como dijo la madre ella está descanso y no pudimos hablar. Corina estuvo en la guardia del hospital, nuestro personal de psicología la está acompañando"



Eduardo Feinmann, conductor: "Y por qué no va a la casa, la acompaña..."



Gabriel Sánchez Zinny, Ministro de Educación bonaerense: "Esta mañana ella tenía que ir al Hospital, la fiscalía."



-"Es un hecho que repudiamos todos, ayer estuvimos ha blando con el Ministro de Seguridad, de Salud, y hay que investigar para esclarecer los hechos. En eso está la policía"



-"Hablé ayer con Roberto Baradel, con Mirta Petrocini, todos repudiamos lo ocurrido."