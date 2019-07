López Medrano: "Más grave que la cara de Katopodis fueron sus declaraciones después"

Santiago López Medrano.mp3







Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y precandidato a Intendente de San Martín, con Eduardo Feinmann sobre la inauguración del metrobus de ruta 8.





Repasá las frases de la nota





-"Estaba arriba del andén en el momento del acto, después vi la cara de Gabriel Katopodis en redes sociales, lo más grave no es la cara sino sus declaraciones posteriores, que faltan a la verdad: los vecinos saben lo que era esperar un colectivo en la Ruta 8, en el barro, oscuro".



-"El Gobierno nacional hizo la ruta nueva, las paradas, la luminaria, hasta arboles puso el Ministerio de transporte, hace cuatro años que se financian muchas obras en San Martín; nos parece que Katopodis falta a la verdad".



-"El Metrobus se construye desde el Buen Ayre a Gral Paz, en ningún momento se discriminó a San Martín. Se hizo en dos años lo que venía dando vueltas hace casi diez años, la gobernadora María Eugenia Vidal y Mauricio Macri estuvieron en San Martín. Vidal estuvo presentando el SAME en San Martín".



-"Tiene que cambiar la idea que si no se viene a inaugurar la obra no se hizo. La guardia del Hospital Eva Perón se hizo a nuevo y nadie la inauguró. El presidente también visitó el municipio muchas veces. Lo que dice Katopodis es parte de la campaña y tiene que ver con una manera de mirar y de ser del kirchnerismo, que plantea estas cosas respecto a obras que son para los vecinos".



-"Quiero ser intendente porque hay muchas cosas para hacer. San Martín tiene un abandono importante, además tiene zonas donde no hay alumbrado eléctrico y eso preocupa a los vecinos por el tema de la seguridad"



-"Queremos aplicar lo que hicimos en nación y provincia, además tengo un equipo"



-"Desde el 2008 que trabajo con María Eugenia Vidal, en el área de Desarrollo Social. La provincia tenía muchas dificultades pero hemos hecho cosas que marcan una tendencia"



-"Las encuestas son una herramientas, las miras, pero hay variedad. Lo importante es contarle a la gente todo lo que hemos hecho y la definición de país que queremos"