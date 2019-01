"Los agresores se manejan con este nivel de violencia porque hay impunidad"

Marina Benitez Demtschenko, abogada y especialista en Derecho Informático con Perspectiva de Género, habló en Feinmann 910 y contó que "tengo un botón anti- pánico desde 2016 contra mi ex pareja que estoy teniendo un proceso judicial penal. Yo estoy en La Plata y los botones son parte de las políticas provinciales del país, se tramitan desde cada municipio."



Además, afirmó que "En provincia de Buenos Aires tenemos un programa en nuestro celular. Es una forma de comunicarse con una línea de emergencia que te comunica al municipio y te deriva a la policía. Acá no tiene GPS como en otras provincias, donde la conexión es directa. Nosotros debemos marcar un número"



Sobre las medidas que toma el gobierno, dijo que "Faltan políticas regionales de género. Hay que tomar medidas, el Estado no toma una decisión firme, todos los poderes deben expr esar medidas, el más cuestionado es el Poder Judicial. El botón anti pánico no sustituye nada, se tiene que detener de manera inmediata al agresor."



Finalmente, dijo que "Hay agresores porque hay impunidad, muchos jueces no ponen las pulseras porque es estigmatizar al agresor. El tema es que el sistema no cree en las victimas, no lo consideran grave para tomar ciertas medidas."



"A la mujer le cuesta mucho hacer la denuncia.", finalizó.