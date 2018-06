Repasá las frases más importantes de la nota:

-"Todos los años tenemos personas que mueren por monóxido de carbono, el tema es que falta información. No es lo mismo el gas que el monoxido, porque el gas natural viene con olor."



-"El monóxido se produce por la producción incompleta del gas, por problemas del tiraje, entre techo. La recomendación Nº1 es mirar la llama, ponerlo primero al mínimo. Los calefactores de tiro balanceado deberían estar prohibidos."



-"Si la llama no está azul hay problemas. Siempre dejar el vidrio cuando no anda el chispero."



-"Por 350 pesos en Mercado Libre hay detectores de monóxido"



-"Los calefones y termos nuevos tienen detectores."





