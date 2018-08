- Causa de los cuadernos: "Es la confirmación de lo que siempre supimos y sospechamos, hay una fila de arrepentidos. No son inocentes, lo que habría que acostumbrarnos es que tendrán beneficios porque nos entregan a una persona arriba de la cadena."



-"A alguna gente le gusta las películas de televisión y Netflix. Sobre que Carlos Stornelli y Claudio Bonadio están apretando para que hablen no creo que sea así. Algunos están fanatizados"



-"En Estados Unidos se manda a juicio el 10 por ciento de lo que entra en el sistema, todo se negocia. Hay una cadena de corrupción. Si se aprueba que los arrepentidos mienten es otro delito"



-Cristina Fernández puede negociar algo: "No se pueden arrepentir hac&ia cute;a abajo, no se puede aplicar la ley del arrepentido."



-"Cristina Fernández entrega la nota cuando sabe que hoy había quórum en la sesión. Los ciudadanos no pueden poner condiciones al Juez."



-"No estuve en la marcha de ayer, fue muy importante."



Recuerda un panel sobre el caso Lava Jato. "Las marchas son importantes en el tema de la corrupción. No hay país que le vaya bien y tenga corrupción. Ojala Claudio Bonadio sea el Juez Moro. Veo un proceso firme."



Eduardo Feinmann, conductor: "Están los Betnaza, los Rocca los Roggio"



Ricardo Sáenz, fiscal General: "Esa gente no se entrega por qué sí"



Eduardo Feinmann, conductor: "Además tienen mucho poder económico."



- Ricardo Sáenz, fiscal General: Declaración de José López : "Al Ministro Julio De Vido ya lo entregaron, estamos en la puerta de la presidencia"



- Juan Manuel Abal Medina admitió que recibía los bolsos: "Sí reconoció que recibía plata..."



-"Por el momento no aparece la corrupción de otros gobiernos. Se suspende la prescripción para todos, si alguno es funcionario público. Con Alejandra Gils Carbó no hubiera pasado de esta manera porque lo rodeaban a Carlos Stornelli de los fiscales que estaban en la Procelac."





