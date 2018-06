Los embajadores de Israel y Palestina dialogaron en el aire

Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina:





-"Es un episodio lamentable y triste, que no tendría que haber existido. Se mezcla la política con el deporte. Fue una mala jugada del Gobierno israelí que quiso politizar un partido de fútbol, para limpiar su imagen y proyectar a Jerusalén como su capital."



-"La Federación de Fútbol Palestino a la Argentina le mandó una solicitud para que cambie el lugar de juego. Palestina quiere mucho a Messi, es una persona de la Unesco, ídolo."



-"Celebro la actitud de los jugadores que pusieron fin a la polémica y jueguen en otra ciudad que no sea ocupada."



-"Se conmemoran 51 años de la ocupación israelí en la zona de Gaza, Jerusalén, es un territorio ocupado. Ell os pretendieron legitimar la ocupación, incentivados por la decisión de Donald Trump de cambiar la Embajada"



"Yo creo que fue un mal manejo de la AFA, que nunca contestó a Palestina."



-"El Presidente de Israel no tiene que llamar a Mauricio Macri, no tienen que ver."



-"Hubiera pasado lo mismo si pasaba con otra selección, Palestina quiere a la Argentina."



"La AFA debe contar con una asesoría sobre este tema, además la Cancillería Argentina lo había advertido."







Cruce entre Embajadores: