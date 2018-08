-"Angelo Calcaterra fue citado como dirigente de la empresa que hacía parte del consorcio en el Soterramiento del Sarmiento, junto con Odebrecht y la empresa italiana."



-"Calcaterra fue hoy para evitar las cámaras, debía ir mañana. Calcaterra le echa la culpa a Odebrecht a través de su escrito. A mí no me cierra. Igual hay mucho por hacer."



-"Cuando se reciben coimas es porque alguien pagó. Los privados no tienen mucha lealtad y no les gusta ir presos. Brasil enviará información."



-"Cuando nace un Lava Jato sorprende la cantidad de personas aparecen como arrepentidos. Los empresarios argentinos no tienen resistencia a la prisión, adelantan las declaraciones"



-"En la causa de los cuadernos es imposible que Cristina Fernández no sepa que hacían sus ministros. La causa dependerá de la justicia."



-"No es sostenible lo que dicen los empresarios sobre el dinero de campaña."



-"Yo creo que esta causa la alcanza a Cristina Fernández, el tema es que los senadores argentinos defienden a sus pares. A Macri lo alcanza de manera indirecta por su primo, no como presidente"



-"Salvo que la justicia argentina sea muy mala estas causas no las para nadie."

